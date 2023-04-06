06 апреля 2023, 19:10
«Реал Мадрид» стал финалистом Кубка Испании
Игра между «Реал Мадрид» и «Барселоной» завершилась в пользу первой команды. В результате клуб вышел в финал Кубка Испании по футболу. Об этом сообщило ИА НСН.
Игра состоялась в Барселоне. Она завершилась со счетом 4:0. Карим Бензема смог осуществить хет-трик. Винисиус Жуниор также смог принести команде один гол.
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В финале команда встретится с клубом «Осасуна».
В первой игре «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.
Футбол
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