Эксклюзив 20 апреля 2023, 18:40 «Реал» против «Барселоны». Эта война будет вечной Писатель Беседин: и «Реал», и «Барселона» давно превратились в денежные мешки Freepik

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Спорт — это разновидность политики. Так говорят. Другие идут еще дальше и заявляют: «Спорт — разновидность войны». И это, на самом деле, недалеко от истины, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Вспомним хоккейные битвы СССР и Канады. А как вам матч Аргентины против Англии, над которым, словно грозная туча, нависал конфликт вокруг Фолклендских островов? С Олимпиадами тогда и сейчас — тут вообще политический боевик.

В Испании есть своя футбольная битва — да, да, речь, ясное дело, о сражениях на поле и вне его мадридского «Реала» и «Барселоны» из Каталонии. Это одно из главных противостояний в футболе в принципе. Хотя лично я, если мы говорим о европейском футболе, больше люблю что-то олдскульное вроде «Селтика» против «Глазго Рейнджерс». Но «Барселона» и «Реал» — это, конечно, масштабно настолько, что втягивает в себя, точно в воронку, массу всего огненно-любопытного.

Игроки «Реала», 2022 год / РИА «Новости»

Вот, например, относительно недавно Месси противостоял Криштиану Роналду. А как Луиш Фигу переходил из одного клуба в другой? Бедному португальцу до сих пор не спится. Вдруг кто крадется за спиной, а? Боязно!

Меж тем не станем нырять с головой в статистику, замечу лишь, что «Реал» все же более титулованный клуб: 35 чемпионств Испании против 26 у «Барселоны» (каталонцы активно включились в 1990-е); 14 выигранных Лиг чемпионов против соответственно пяти. Больше у «Барселоны» только Кубков Испании.

«Камп Ноу» — стадион футбольного клуба «Барселона» / Викимедиа

В общем, перефразируя классика, эта музыка войны будет вечной. И логично, что команды пытаются добиться побед не только на поле, но и вне его — часто и агрессивно. В ход, что называется, идет богатый смертоносный арсенал, призванный уничтожить, деморализовать, деклассировать противника. А одна из последних атак вышла уж совсем любопытной.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта — еще тот скандалист! — назвал «Реал» клубом режима со всеми вытекающими последствиями. «Реал» ответил на выстрел залпом — и выдал ролик из серии «Кто тут на самом деле клуб режима»: мол, Франко активно поддерживал «Барселону». Далее в баттл вступили уже политики.

Тот самый Карлес Пучдемон — помните такого? — вождь мятежной Каталонии (события 2017 года, об отделении от Испании), которого то арестовывали, то отпускали, бросил «лимонку» в «Реал»: «Они делают с „Барсой“ то же, что делали с Каталонией десятилетиями: преследуют и переписывают историю, выставляя угнетателей жертвами».

Во всем это любопытно, конечно, как препарируют — оказывается, любят это не только в России — и ставят себя на службу прошлое. Вот был Франко, и многие присягали ему на верность, славили, ходили строем, а потом не стало его — и понеслось: диктатор, угнетатель и так далее.

От него открестились все, в том числе те, кто ранее подобострастно целовал ему ножки и ручки. Что касается футбольных пристрастий, то, вероятнее всего, сначала Франко болел за мадридский «Атлетико», а вот после перекинул невод своих симпатий на «Реал». В конце концов, если кто вдруг не знал, «реал» и переводится с испанского как «королевский».

Да, мадридцы рассказали о том, как Франко спасал «Барселону», в чем-то помогал ей, но, на самом деле, это мелочи по сравнению с тем, что испанский вождь делал для самого «Реала». Можно, например, вспомнить, как подписывали легендарного Ди Стефано — для этого были задействованы люди в кабинетах, как сказали бы сейчас.

Сторонники военного и государственного деятеля Франсиско Франко у входа кладбища Мингоррубио в районе Эль-Пардо, куда были перенесены останки диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса жертв гражданской войны в Испании «Долина павших» / РИА «Новости»

Или год 1943-й, когда на «Барселону» давили, на всю Каталонию давили, и, как следствие, «сине-гранатовые» проиграли «сливочным» с позорным счетом 1:11. Так что, да, во многом прав Пучдемон, когда говорит, что угнетатели пытаются выставить себя жертвами.

Но это вообще давний тренд современного Запада. История переписывается, история извращается — остаются даже не симулякры, а топорные подделки, в которые заставляют поверить.

Другой вопрос, готова ли сегодня реальная Каталония отделиться от Испании? Готова ли там вновь, как и в 2017-м, поднять флаг независимости? Или, как в дисциплинарном санатории, в каталонцах гасят дух протеста?

Ведь история переписывается в том числе для этого — чтобы превратить народы, народности в единую желеобразную массу, не помнящую корней. Такими легче управлять. Что мы, собственно, и наблюдаем в эти последние дни.

Сторонники независимости Каталонии на митинге в Перпиньяне во Франции. Участники митинга ожидают приезда бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона, 29 февраля 2020 года / РИА «Новости»

Ну, а что касается противостояния «Реала» и «Барселоны», то оба клуба давно превратились в денежные мешки, которые вспоминают о традициях лишь тогда, когда им это выгодно и удобно.

И если уж мы действительно говорим о наследии, о почитании предков, о футболе в его исконном прочтении, то в испанском чемпионате болеть стоит за баскский «Атлетик» из Бильбао (он, кстати, единственный клуб вместе с теми же «Реалом» и «Барсой», который не вылетал из высшей лиги). Вот уж кто по-настоящему чтит историю и традиции!

Достаточно сказать, что в век тотального глобализма, когда футболом верховодят прежде всего деньги и букмекеры, в «Атлетике», как и много лет назад, играют исключительно баски (ну или те, кто провел детство в Стране Басков). Так что свободу баскам! И вперед, «Атлетик»!