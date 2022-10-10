«Барселона» решила установить памятник Месси | 360°

Спорт 10 октября 2022, 09:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Барселона» решила установить памятник Месси Президент «Барселоны» Лапорта сообщил о планах установить памятник Мессии Википедия

Читать 360tv в

Футбольный клуб «Барселона» намерен установить статую в честь нападающего Лионеля Месси, который сейчас защищает цвета «Пари Сен-Жермен». Об этих планах рассказал президент ФК Жоан Лапорта, сообщил портал Goal.

«Мы построим статую Лео Месси за пределами „Камп Ноу“. Решение принято», — подчеркнул Лапорту.

Реклама

Месси играл за каталонский клуб до 2021 года и провел за этот клуб 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.

Реклама

Ранее вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу сообщил, что клуб будет пытаться вернуть Месси. Он подчеркнул, что ФК будет делать для этого все возможное.

«Мы умеем творить чудеса. Двери нашего клуба для него всегда открыты», — заключил он.

В сентябре Forbes сообщил, что Месси выразил готовность обсудить свое возвращение в «Барселону». По данным издания, футболист заявил, что не покинет «Пари Сен-Жермен» до чемпионата мира 2022 года. Но при этом он сообщил, что может обсудить трансфер после мирового первенства.

0 0 0 0 0 0