Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу: клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси | 360°

Спорт 06 октября 2022, 21:48 Поделиться Telegram

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Viber Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу: клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси

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Вице-президент клуба «Барселона» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил, что клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси, который сейчас играет за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Diario Sport.

По словам Ромеу, клуб готов делать все возможное для возвращения нападающего.

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«Мы умеем творить чудеса. Двери нашего клуба для него всегда открыты», — заявил представитель «Барселоны».

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