Спорт 23 сентября 2022, 02:44 Поделиться Telegram

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Viber Месси допустил возможность возвращения в «Барселону» — СМИ Forbes: Месси готов рассмотреть предложение о возвращении в «Барселону» после ЧМ-2022 Pixabay.com

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Аргентинский нападающий Лионель Мессии, играющий за клуб «Пари Сен-Жермен», выразил готовность обсудить свое возвращение в «Барселону». Предложение о трансфере поступило от президента каталонского футбольного клуба Жоану Лапорте, сообщил Forbes.

Лапорте позвонил Месси с предложением и извинился, что футбольный клуб ранее не смог продлить с ним контракт. Президент «Барселоны» предложил аргентинцу вернуться в ФК.

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По данным издания, Месси не стал обсуждать переход в «Барселону» и заявил, что не покинет «Пари Сен-Жермен» до Чемпионата мира 2022 года. Однако футболист выразил готовность обсудить трансфер после ЧМ-2022.

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Месси перешел во французский футбольный клуб в августе 2021 года на правах свободного агента, его контракт заключен до 2023 года. Информация о попытках вернуть аргентинца в «Барселону» просочилась в середине августа.

Месси впервые с 2005 года не включили в число претендентов на «Золотой мяч». Футболист является действующим обладателем трофея, его удостаивали «Золотого мяча» семь раз.

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