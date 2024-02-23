Спорт 23 февраля 2024, 19:43 «Балтика» разгромила «Динамо» на тренировочном сборе в Турции Футболисты «Динамо» проиграли «Балтике» в товарищеском матче в Турции Freepik

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Московский футбольный клуб «Динамо» уступил калининградской «Балтике» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом в 3:0.

В команде победителей отличились Александр Осипов, Дмитрий Рыбчинский и Джоэль Фамейе. Это был предпоследний товарищеский матч в рамках сборов.

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В заключительной встрече «Динамо» сразится с ЦСКА. Матч состоится 24 февраля.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 турах 32 очка. «Балтика» с 13 баллами оказалась на последней, 15-й строчке.

Российский футбольный союз ранее сообщил, что национальная сборная России проведет в столице товарищеский матч с командой Парагвая. Мероприятие запланировали на 25 марта. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Московский «Спартак» 11 февраля одержал победу над сборной мира в финальном матче Кубка легенд. Игра завершилась со счетом 7:5.