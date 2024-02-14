Спорт 14 февраля 2024, 17:07 Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве Сборная России по футболу проведет матч с командой Парагвая 25 марта в Москве Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Национальная сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч с командой Парагвая. Встречу запланировали на 25 марта, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Игра состоится в Москве на стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе», — уточнили в РФС.

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В пресс-службе союза добавили, что результаты встречи будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Также 21 марта на этом же стадионе состоится встреча российской сборной с командой из Сербии. О старте продаж билетов на оба матча объявят дополнительно.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Сербия — 34-ю. Россия расположилась в этом списке на 38-й позиции.