14 февраля 2024, 17:07
Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве
Сборная России по футболу проведет матч с командой Парагвая 25 марта в Москве
Национальная сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч с командой Парагвая. Встречу запланировали на 25 марта, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Игра состоится в Москве на стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе», — уточнили в РФС.
Реклама
В пресс-службе союза добавили, что результаты встречи будут учитываться в рейтинге ФИФА.
Также 21 марта на этом же стадионе состоится встреча российской сборной с командой из Сербии. О старте продаж билетов на оба матча объявят дополнительно.
Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Сербия — 34-ю. Россия расположилась в этом списке на 38-й позиции.
Футбол
Сербия
Россия
Сборная России по футболу
Москва
Реклама
Реклама