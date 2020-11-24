Авербух объяснил, почему Медведева не стала участвовать в «Ледниковом периоде»

По его словам, Медведева отказалась от участия, потому что тренировалась в ЦСКА и приняла решение участвовать в сезоне. Также Авербух рассказал, что хотел бы увидеть Медведеву и Алину Загитову вместе на льду.

«Мне кажется, за этим еще будущее. В этом их соединении возможно и соединение болельщиков, потому что никому эти футбольные страсти, как я называю, в фигурном катании не нужны», — заключил Авербух.

Ранее бывший тренер Медведевой Брайан Орсер рассказал о ее травме. По мнению Орсера, выступление Медведевой на контрольных прокатах в Москве было неудачным из-за хронической травмы спины.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — пояснил он.

Также стало известно, что Медведева решила вернуться в тренерскую группу Этери Тутберидзе. С ней фигуристка работала до 2018 года и добилась наиболее впечатляющих результатов.