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    16 сентября 2020, 11:42

    СМИ: фигуристка Медведева вернется к Тутберидзе

    Наза Салех Захи

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться в тренерскую группу Этери Тутберидзе. С ней фигуристка работала до 2018 года и добилась наиболее впечатляющих результатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ряд источников.
    СМИ: фигуристка Медведева вернется к Тутберидзе

    Медведева начала сотрудничать с Тутберидзе в 2007 году. Тогда Евгении было всего восемь лет. Самым высоким результатом спортсменки являются серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. В 2016–2017 годах она становилась чемпионкой России и мира.

    После Олимпиады-2018 Медведева переехала в Канаду и стала тренироваться у Брайана Орсера. С ним она выиграла бронзу на чемпионате мира в японском городе Сайтаме в 2019 году.

    Недавно тренер фигуристки Брайан Орсер заявил, что Евгения сейчас должна восстановить свое здоровье. Последние ее выступления были неудачными из-за травмы спины.

    Медведева сейчас находится в России. Она не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Пока девушка занимается в Москве и консультируется со своими канадскими тренерами по видеосвязи.

    Осенью фигуристка должна принять участие в первом и втором этапах Кубка России. Они пройдут в Москве и Сызрани.

    Новости SMI.FM