СМИ: фигуристка Медведева вернется к Тутберидзе

Медведева начала сотрудничать с Тутберидзе в 2007 году. Тогда Евгении было всего восемь лет. Самым высоким результатом спортсменки являются серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. В 2016–2017 годах она становилась чемпионкой России и мира.

После Олимпиады-2018 Медведева переехала в Канаду и стала тренироваться у Брайана Орсера. С ним она выиграла бронзу на чемпионате мира в японском городе Сайтаме в 2019 году.

Недавно тренер фигуристки Брайан Орсер заявил, что Евгения сейчас должна восстановить свое здоровье. Последние ее выступления были неудачными из-за травмы спины.

Медведева сейчас находится в России. Она не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Пока девушка занимается в Москве и консультируется со своими канадскими тренерами по видеосвязи.

Осенью фигуристка должна принять участие в первом и втором этапах Кубка России. Они пройдут в Москве и Сызрани.