«Арсенал» завоевал Кубок Англии по футболу

Финальный матч Кубка Англии между лондонскими командами «Арсенал» и «Челси» завершился победой «Арсенала» со счетом 2:1. Команда завоевала трофей в 14-й раз в своей истории, и это лучший показатель турнира.

Финал проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». В победившей команде дважды отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я и 67-я минуты матча). Автором единственного гола в «Челси» стал Кристиан Пулишич (5-я минута).

Кубок Англии — старейший футбольный турнир на планете, он проводится с 1871 года. В прошлом сезоне трофей достался «Манчестер Сити».

Ранее Российская премьер-лига выбрала лучшего футболиста и тренера, а также автора лучшего гола сезона. Второй год подряд лучшим игроком признан нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Лучшим тренером стал наставник «Зенита» Сергей Семак, который привел команду к победе в чемпионате России и в финале Кубка страны. Лучшим голом признали удар сербского нападающего Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата».