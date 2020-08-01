Дзюбу признали лучшим футболистом чемпионата России

В минувшем сезоне Дзюба забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач в 28 матчах.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка страны по футболу.

Лучшего игрока сезона выбирали капитаны и главные тренеры клубов, эксперты телеканала «Матч Премьер», представители семи спортивных изданий и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Помимо Дзюбы на звание лучшего футболиста претендовали 12 игроков, включая иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как и Дзюба, в сезоне он забил 17 голов. При этом, согласно регламенту премьер-лиги, когда у двух футболистов равное количество забитых мячей, то из них вычитают забитые с пенальти.

Дзюба стал лучшим игроком второй год подряд.