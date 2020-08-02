Самый красивый гол сезона оказался в воротах «Ахмата»

Гол сербского нападающего Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим в чемпионате России по футболу сезона 2019/20. Об этом сообщили в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Деспотович нанес удар в матче четвертого тура чемпионата страны, выступая за «Оренбург». Он сравнял счет в матче, однако не спас команду от поражения. «Оренбург» в итоге проиграл со счетом 2:1.

Лучший гол сезона выбирали голосованием членов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».

Деспотович покинул «Оренбург» после истечения контракта. В июле он подписал трехлетнее соглашение с казанским «Рубином». За год, по данным СМИ, футболист будет зарабатывать 450 тысяч евро.

Ранее премьер-лига выбрала лучшего игрока чемпионата. Второй год подряд им стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. В 28 матчах сезона он забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач.

Лучшим тренером лига признала наставника «Зенита» Сергея Семака. Под его руководством команда досрочно выиграла национальный чемпионат, а затем стала обладателем Кубка России по футболу.