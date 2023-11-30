Спорт 30 ноября 2023, 07:51 «Арсенал» и ПСВ прошли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

По итогам матчей второго игрового дня пятого тура групповой стадии определились два новых участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Ими стали «Арсенал» и ПСВ, сообщил RT.

Очередная серия игр прошла 29 ноября. На следующий этап турнира перешли британский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Таким образом стали известны 12 из 16 участников плей-офф. Кроме двух названных клубов в него прошли «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Боруссия» и «Лацио».

Реклама

Заключительный этап групповой стадии сезона-2023/2024 состоится 12 и 13 декабря. В 2022 году в финал Лиги чемпионов УЕФА вышли «Интер» и «Манчестер Сити». Последний выиграл со счетом 1:0.

УЕФА отменил все матчи на территории Израиля из-за обострения вооруженного конфликта с Палестиной. Россия не примет участие в соревнованиях. Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что ее футболистов допустят до международных соревнований не раньше 2033 года.