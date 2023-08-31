Спорт 31 августа 2023, 03:39 Определились участники группового этапа Лиги чемпионов по футболу Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 Pxhere

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Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Список участвующих команд опубликовали на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В турнире будут участвовать 32 команды, их разобьют на восемь групп.

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Последними квалифицировавшимися в основную стадию клубами стали ПСВ, «Антверпен» и «Копенгаген».

Действующий обладатель кубка «Манчестер Сити» выступит в основной сетке Лиги чемпионов. Вместе с ним там же оказались «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Испанию представят «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Реал Сосьедад» и «Севилья». Такие клубы, как«Интер», «Лацио», «Милан» и «Наполи» будут отстаивать честь Италии.

За Германию сыграют «Бавария», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Унион Берлин». Три клуба — «Бенфика», «Брага» и «Порту» — будут выступать от Португалии. Францию в турнире представят «Лансем» и ПСЖ.

В групповом этапе Лиги чемпионов также примут участие «Фейеноорд» (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Галатасарай» (Турция) и «Шахтер» (Украина).

В четверг, 31 августа в Монако состоится жеребьевка группового раунда.