Спорт 04 августа 2023, 07:59 Бывший тренер «Зенит» дал прогноз о сроках возвращения России в мировой футбол Экс-тренер «Зенита» Петржела: Россия через 10 лет возвратится в мировой футбол Pxhere

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Тренировавший раньше петербургский ФК «Зенит» Властимил Петржела высказал мнение, что российские спортсмены вернутся в мировой футбол только через 10 лет. Об этом сообщило издание «РБ Спорт».

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет. Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках», — сказал он.

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По его словам, он хотел бы, что спортсменов из России возвратили «уже завтра», но это невозможно. Европейцы не жалеют о том, что россиян везде дисквалифицировали, отметил тренер.

Также Петржела рассказал о положении дел в его родной Чехии. Он заявил, что там поднялся уровень инфляции, ценник на продукты вырос в четыре раза, также подорожали бензин и электричество.

УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных чемпионатах весной 2022 года. Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ведет переговоры с УЕФА по поводу возвращения к работе на мировых первенствах российских судей.