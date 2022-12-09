Эксклюзив 09 декабря 2022, 07:12 Появилось видео взрыва в гипермаркете OBI в Химках Видео: в загоревшемся гипермаркете OBI в Химках произошел взрыв

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Площадь пожара в гипермаркете OBI в Химках увеличилась до 7000 квадратных метров. Прокуратура Московской области показала момент взрыва.

На место возгорания выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Химкинский городской прокурор Денис Андреев. Надзорное ведомство начало проверку — специалисты установят обстоятельства, оценят исполнение требований пожарной безопасности и примут меры прокурорского реагирования.

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Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе начался около шести часов утра 9 декабря. Сначала огонь охватил 250 квадратных метров кровли над гипермаркетом OBI, но быстро перешел на 7000 квадратных метров. Главное управление МЧС России по Московской области сообщило «360», что по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные подразделения, наращивают силы и средства.

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Местные жители рассказали в соцсетях о том, что пожар произошел в торговом центре «Мега Химки». Они увидели клубы темного густого дыма, открытый огонь на крыше гипермаркета OBI и услышали хлопки. По их словам, взрыв прогремел не единожды.

По информации дептранса Москвы, пожар произошел на 23-м километре Ленинградского шоссе и не повлияло на движение автомобилей.