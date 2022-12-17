Путешествия 17 декабря 2022, 18:27 Застрявших в Египте туристов из-за проблем iFly вывезут другими перевозчиками Туроператор Fun&Sun вывезет застрявших в Египте россиян из-за рейсов iFly РИА «Новости»

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Почти все клиенты туроператора Fun&Sun смогут отправиться домой в субботу. Сейчас они находятся в Египте и не могут улететь в Россию из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly. Как заявил гендиректор туроператора Владимир Рубцов, сегодня вывезут примерно 140 человек из 150. Об этом написало РИА ФАН.

«Наших туристов в Египте около 150 человек. В субботу вылетят примерно 140 из них на рейсе Red Wings в Санкт-Петербург, и оттуда мы обеспечим перевозку в Москву и Екатеринбург», — сказал Рубцов.

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По его словам, оставшихся вывезут в ближайшие дни, а пока им обеспечат проживание и питание в Египте.

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Ранее в iFly сообщили об отмене рейсов в Египет до 19 декабря, однако они планируют возобновить полеты с 20 декабря. Проблемы у авиакомпании появились после отказа Иордании пропускать самолеты без выпущенной в Лондоне страховки.

Сейчас в компании готовят необходимые документы для выполнения требований о безопасности маршрута для полета через Сирию.