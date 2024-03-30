Путешествия 30 марта 2024, 13:25 Задержанный в Египте самолет с россиянами вылетел в Москву Самолет Southwind с россиянами вылетел из Египта в Россию после задержки Викимедиа

Читать 360tv в

Самолет турецкой авиакомпании Southwind с российскими туристами на борту вылетел из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву после задержки, вызванной запретом Евросоюза к пролету над своей территорией. Как сообщило РИА «Новости», ориентировочное время прибытия борта в Россию — 11:10.

Изначально рейс с россиянами должен был вылететь в пятницу, 29 марта. Рейс выполнялся под кодом авиакомпании Air Cairo, но фактическим исполнителем выступила компания Southwind.

Реклама

По данным издания Turizm Guncel, Евросоюз ввел запрет на пролет через свою территорию для самолетов перевозчика, в связи с действующими санкциями против России.

На сайте по отслеживанию полетов воздушных судов Flightradar видно, что рейс в Москву прошел через воздушное пространство Турции, Грузии и Казахстана.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что полет в Россию сорвался у клиентов компаний Coral Travel и PEGAS Touristik. Оба туроператора развезли в пятницу вечером клиентов по гостиницам и предоставили питание.

Власти Турции объявили о создании авиакомпании Southwind в апреле 2022 года после введения странами Запада санкций против России. Компанию ориентировали на привлечение российских туристов.