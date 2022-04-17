В Турции появилась авиакомпания, которая будет перевозить россиян на курорты страны. Об этом сообщил портал Airport Haber.

Перевозчик называется Southwind, базироваться он будет в Анталье. Уже на конец мая запланированы первые рейсы авиакомпании, отметила газета «Известия».

Компанию создали для того, чтобы «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток» из России в Турцию, указано в статье.

В парк самолетов новой авиакомпании входят пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

В первые дни мая 38% россиян намерены отправится в путешествие по стране. Большой популярностью пользуются такие направления как Сочи, Казань и Санкт-Петербург. На втором месте после отдыха в России — туры в Турцию. На третьей строчке среди предпочтений россиян на предстоящих майских — Египет. Также не теряет популярность Арабские Эмираты. Россияне также могут провести праздники на Мальдивах — но с ними нет прямого авиасообщения, отметил эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.