Мир 30 марта 2024, 10:38 Турецкой авиакомпании запретили летать через Европу из-за «связей с Россией» Turizm Güncel: авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу Пресс-служба Southwin Airlines

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Власти Евросоюза запретили турецкой компании Southwind Airlines летать через Европу из-за антироссийских санкций. Об этом заявило турецкое издание Turizm Güncel.

По данным издания, Брюссель предупредил страны ЕС, что самолеты Southwind Airlines не могут взлетать и совершать посадку на их территории, а также находиться в воздушном пространстве Европы «в соответствии санкционным регламентом».

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Накануне вечером в АТОР заявили о задержке рейса авиакомпании Air Cairo, который фактически выполняла Southwind Airlines с технической посадкой в Хургаде. На этом самолете должны были лететь клиенты Coral Travel и PEGAS Touristik. Туроператоры разместили пассажиров в отелях и предоставили им питание.

Европейский суд ранее разрешил россиянам, владеющим частными лицензиями,совершать полеты в воздушном пространстве стран ЕС.