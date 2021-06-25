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    25 июня 2021, 13:56

    Власти Краснодарского края объяснили порядок приема туристов после ужесточения мер по коронавирусу

    Екатерина Шамина

    Власти Краснодарского края рассказали, что сертификат о вакцинации будут проверять в отелях. Без справки туристов не заселят.

    Власти Краснодарского края объяснили порядок приема туристов после ужесточения мер по коронавирусу

    «Ответственность за проверку несут коллективные средства размещения, принимающие гостей. Непосредственно при заселении такой объект должен удостовериться, что у гостей есть все документы. Без прививки просто не заселят», — рассказала изданию «Подъем» исполняющая обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина.

    На вокзалах, в аэропортах, на трассах не будут проверять сертификат, добавила она.

    С 1 июля в Краснодарском крае в отель или санаторий можно будет заехать только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа — сертификатом о вакцинации, сообщало агентство Ura.ru. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что туроператоры фиксируют шквал запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после решения региональных властей о новых ограничениях по борьбе с коронавирусом, сообщал RT.

    АТОР назвала требования Краснодарского края к туристам невыполнимыми. Чтобы выполнить требования, первую прививку нужно сделать на следующей неделе. В поликлиниках очереди, и успеть за такие сжатые сроки затруднительно.