Власти Краснодарского края объяснили порядок приема туристов после ужесточения мер по коронавирусу

Власти Краснодарского края рассказали, что сертификат о вакцинации будут проверять в отелях. Без справки туристов не заселят.

«Ответственность за проверку несут коллективные средства размещения, принимающие гостей. Непосредственно при заселении такой объект должен удостовериться, что у гостей есть все документы. Без прививки просто не заселят», — рассказала изданию «Подъем» исполняющая обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина.

На вокзалах, в аэропортах, на трассах не будут проверять сертификат, добавила она.

С 1 июля в Краснодарском крае в отель или санаторий можно будет заехать только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа — сертификатом о вакцинации, сообщало агентство Ura.ru. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что туроператоры фиксируют шквал запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после решения региональных властей о новых ограничениях по борьбе с коронавирусом, сообщал RT.

АТОР назвала требования Краснодарского края к туристам невыполнимыми. Чтобы выполнить требования, первую прививку нужно сделать на следующей неделе. В поликлиниках очереди, и успеть за такие сжатые сроки затруднительно.