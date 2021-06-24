АТОР назвала требования Краснодарского края к туристам невыполнимыми

Заявление властей Краснодарского края о заселении в отели с 1 августа только привитых туристов оценили в Ассоциации туроператоров России. Требование организация сочла невыполнимым.

Ассоциация подготовила обращение на имя губернатора региона Вениамина Кондратьева, главы Ростуризма Зарины Догузовой и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщило РИА «Новости».

Между введением двух доз вакцин есть промежуток, подчеркнули в АТОР. Чтобы выполнить требования, первую прививку нужно сделать на следующей неделе. В поликлиниках очереди, и успеть за такие сжатые сроки затруднительно.

В организации с пониманием отнеслись к мерам, направленным на предупреждение завоза и распространения COVID-19 в Краснодарском крае, а также на борьбу с коронавирусом. От последнего, подчеркнули в АТОР, зависят жизнь и здоровье россиян.

«Вместе с тем хотим отметить, что требование к отелям с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым», — сказано в обращении ассоциации.

Чтобы получить сертификат о полной вакцинации до 1–2 августа и с учетом 21-дневного промежутка между инъекциями, времени остается мало.

Из-за решения о прививках туристы уже начали массово аннулировать путевки на курорты региона.