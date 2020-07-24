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    24 июля 2020, 16:58

    Вирусолог оценил опасность полетов за границу

    Алена Макаренко

    Россияне могут полететь на отдых в Британию, Турцию или Танзанию и при этом не бояться подхватить коронавирус. Это мнение заслуженного деятеля науки России, профессора Анатолия Альтштейна, сообщило агентство Ura.ru.
    Вирусолог оценил опасность полетов за границу

    «В этих странах эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, лететь в них безопасно», — отметил он.

    Открытие границ не отразится на заражаемости коронавирусом в России. Опасность может возникнуть, только если соотечественники поедут в те страны, с которыми РФ еще не открыла сообщение, например, через Белоруссию.

    В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. В частности, речь идет о рейсах в Анкару и Стамбул. Границы откроются для рейсов из аэропортов столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа можно будет проводить отпуск в Бодруме, Анталье и Даламане.

    Кроме того, Россия ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с МИД Китая. Пекин готов сотрудничать с РФ.

    Новости SMI.FM