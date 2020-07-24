Вирусолог оценил опасность полетов за границу

«В этих странах эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, лететь в них безопасно», — отметил он.

Открытие границ не отразится на заражаемости коронавирусом в России. Опасность может возникнуть, только если соотечественники поедут в те страны, с которыми РФ еще не открыла сообщение, например, через Белоруссию.

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. В частности, речь идет о рейсах в Анкару и Стамбул. Границы откроются для рейсов из аэропортов столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа можно будет проводить отпуск в Бодруме, Анталье и Даламане.

Кроме того, Россия ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с МИД Китая. Пекин готов сотрудничать с РФ.