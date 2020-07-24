Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально новость о возобновлении авиасообщения появилась в Telegram-канале пресс-секретаря глава Кабмина Бориса Белякова. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 августа станут возможны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Об этом написало РИА «Новости». В частности, речь идет о рейсах в Анкару и Стамбул, а с 10 августа можно будет отправиться в Бодрум, Анталью и Даламан.

Голикова отметила, что в правительстве ведется работа по расширению списка государств. Переговоры ведутся с 30 странами. Уточняется, что для въезда в РФ нужно иметь отрицательный тест на COVID-19.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Однако существовал ряд исключений. Они касались вывозных, грузовых, почтовых рейсов. Также правительство в частном порядке могло разрешить полет.