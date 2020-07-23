МИД Китая сообщил о переговорах с Россией по возобновлению авиасообщения

Россия 15 июля начала работать над снятием ограничений на международные пассажирские авиаперевозки. Об этом уведомили Китай. Теперь стороны находятся на связи по вопросу возобновления авиационного сообщения.

«Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МИД Китая.

В китайском министерстве подчеркнули, что Пекин готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями подготовить все, что необходимо для возобновления полетов и обеспечения безопасности людей.

Воздушное сообщение с Китаем Россия ограничила в конце января 2019 года, спустя месяц после того, как из Уханя поступили новости о первых выявленных случаях COVID-19. В марте из-за пандемии коронавируса большинство стран мира закрыло свои границы, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV.