МИД Китая сообщил о переговорах с Россией по возобновлению авиасообщения
«Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МИД Китая.
В китайском министерстве подчеркнули, что Пекин готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями подготовить все, что необходимо для возобновления полетов и обеспечения безопасности людей.
Воздушное сообщение с Китаем Россия ограничила в конце января 2019 года, спустя месяц после того, как из Уханя поступили новости о первых выявленных случаях COVID-19. В марте из-за пандемии коронавируса большинство стран мира закрыло свои границы, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV.