Международное железнодорожное сообщение могут возобновить уже в этом году. Об этом заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

«Мы должны четко понимать, что внутри страны мы нормы по безопасности соблюдаем, что это не влечет каких-либо негативных последствий, что люди путешествуют и делают это безопасно, а потом уже выпускать за рубеж», — приводит слова Дитриха ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что сейчас, в частности, ведутся переговоры с министерством транспорта Финляндии. Если европейских коллег устроят нормативы Роспотребнадзора, границы откроют в обоих направлениях.

Ранее министр транспорта России заявил, что авиаперевозки за рубеж возобновят после того, как передвижения россиян внутри страны докажут свою безопасность. Он не исключил, что это может случиться даже в июле.

Ранее Росавиация отправила список из 15 стран в Роспотребнадзор. В документе упомянуты государства, в которые ведомство рекомендует возобновить авиасообщение уже с 15 июля.