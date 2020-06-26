Власти назвали сроки и условия возобновления полетов за границу

По словам министра, надежда на открытие международного авиасообщения в июле еще сохраняется. Но нужны гарантии того, что это не приведет к росту заболеваемости.

«После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан», — заявил Евгений Дитрих.

«Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле, после того как убедимся в безопасности авиаперевозок внутри страны», — объяснил министр.

В минувший четверг в СМИ появилась информация, что заместитель министра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой и Роспотребнадзор письмо, в котором предложил начать медленное снятие ограничений на международные полеты.

Как сообщило ИА Nation News, в качестве первых направлений Нерадько предложил страны СНГ. Для разрешения полетов в страны дальнего зарубежья он предложил смотреть на развитие эпидемической ситуации.

Россия прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Исключение сделали только для вывозных рейсов иностранцев и возвращения российских туристов. Также пропускали грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С 8 июня Россия открыла границы для тех, кому нужно улететь для ухода за родственником или на учебу.

Однако даже в случае возобновления авиасообщения со странами Европы вероятность того, что там готовы принять российских туристов, пока минимальна. СМИ сообщили, что наша страна пока не вошла в список стран, для которых откроются границы Евросоюза. В «отказниках» также оказались США, Бразилия и Швеция.