Туроператоры стали отменять заграничные туры на июль

Туроператор Coral Travel аннулировал туры с датами вылета в июле. Поездку можно перебронировать на любое направление и даты до конца 2021 года. Ранее уплаченные средства можно использовать на условиях акции «Возрождение!».

Туроператор «Интурист» пока что отменяет туры за границу с датами вылета до 16 июля. Перенести ранее забронированную поездку без доплат возможно на любые даты 2020 или 2021 года. Помимо этого, дается возможность заменить направление, в том числе с зарубежных чартерных на российские.

В компании TEZ Tour отказались от полетных программ в Турцию и на Кипр до 17 июля включительно. Кроме того, до 31 июля не удастся посетить Грецию, Италию и Испанию. Туроператор предлагает перенести поездки на другие даты без доплат на основе чартерной перевозки по ряду направлений: Болгария, Греция, Испания, Италия, Турция, Кипр.

В ANEX Tour приостановили туры в Турцию с 1 по 15 июля. По ряду других направлений туры не действуют до конца июля, их можно перенести на различных условиях.

Туроператор PEGAS Touristik также аннулировал туры на июль. Путешественники смогут перебронировать свои поездки на другие даты.

Ростуризм посоветовал россиянам переносить на удобные даты туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. Это лучше, чем возвращать деньги.

В то же время Ростуризм работает над увеличением доступных направлений для отдыха в России. В агентстве рассчитывают, что курортный сезон завершится не раньше октября. Соотечественникам предложили рассмотреть для отдыха Приволжские регионы: Татарстан, Ярославскую, Тверскую и Нижегородскую области.