Россиянам порекомендовали переносить отмененные из-за пандемии туры

«Что касается возврата средств — мы, безусловно, советуем по возможности договариваться о комфортных переносах туров, потому что ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим. Это грозит коллапсом отрасли, это нужно понимать. В случае коллапса отрасли турист в конечном итоге не получит ни деньги, ни услугу. Мы просим переносить туры», — отметила директор Ростуризма.

По ее словам, возобновление международного туризма будет зависеть от эпидемической обстановки не только в России, но и в мире в целом. По словам Догузовой, она понимает желание россиян вернуть деньги обратно.

«Но то, что касается зарубежных направлений, это процессы, которые зависят не только от нас — мир пока не готов открывать свои границы», — заключила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что официальный сайт Федерального агентства по туризму составил для выезжающих россиян список государств, где действуют ограничения для прибывающих в связи пандемией COVID-19.