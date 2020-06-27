    27 июня 2020, 01:03

    Россиянам порекомендовали переносить отмененные из-за пандемии туры

    Александра Каширина

    Ростуризм посоветовал россиянам переносить на удобные даты, а не возвращать деньги за отмененные из-за пандемии туры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

    «Что касается возврата средств — мы, безусловно, советуем по возможности договариваться о комфортных переносах туров, потому что ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим. Это грозит коллапсом отрасли, это нужно понимать. В случае коллапса отрасли турист в конечном итоге не получит ни деньги, ни услугу. Мы просим переносить туры», — отметила директор Ростуризма.

    По ее словам, возобновление международного туризма будет зависеть от эпидемической обстановки не только в России, но и в мире в целом. По словам Догузовой, она понимает желание россиян вернуть деньги обратно.

    «Но то, что касается зарубежных направлений, это процессы, которые зависят не только от нас — мир пока не готов открывать свои границы», — заключила глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что официальный сайт Федерального агентства по туризму составил для выезжающих россиян список государств, где действуют ограничения для прибывающих в связи пандемией COVID-19.