    27 июня 2020, 02:29

    Ростуризм расширит направления для отдыха в России

    Арина Гудилова

    Федеральное агентство по туризму работает над увеличением доступных направлений. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Мы продолжим работать над доступными направлениями, их будет еще больше. У нас в этом году заложена под это специальная субсидия, мы будем поддерживать туроператоров. С авиакомпаниями, отельерами, регионами отрабатываем, чтобы еще больше доступных направлений было в нашей стране

    Зарина Догузова

    Она отметила, что в агентстве рассчитывают, что окончание курортного сезона будет не раньше октября. Догузова посоветовала рассмотреть для отдыха в этом году Приволжские регионы — Татарстан, Ярославскую, Тверскую, Нижегородскую области. По ее словам, там есть много возможностей по активным и водным видам развлечений.

    Путешественникам также стоит обратить внимание на Карелию с ее озерами, а также Кавказ и Дальний Восток.

    «Русская Балтика, Калининградская область — это новинка этого сезона. Это невероятная возможность сочетания курортного, пляжного отдыха очень комфортного с культурно-познавательными возможностями этого региона и экологическими видами туризма», — пояснила Догузова.

    С начала июля 67 российских регионов начнут принимать туристов. Путешественники смогут посетить все наиболее популярные направления туризма.