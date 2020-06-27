Ростуризм расширит направления для отдыха в России

Мы продолжим работать над доступными направлениями, их будет еще больше. У нас в этом году заложена под это специальная субсидия, мы будем поддерживать туроператоров. С авиакомпаниями, отельерами, регионами отрабатываем, чтобы еще больше доступных направлений было в нашей стране Зарина Догузова

Она отметила, что в агентстве рассчитывают, что окончание курортного сезона будет не раньше октября. Догузова посоветовала рассмотреть для отдыха в этом году Приволжские регионы — Татарстан, Ярославскую, Тверскую, Нижегородскую области. По ее словам, там есть много возможностей по активным и водным видам развлечений.

Путешественникам также стоит обратить внимание на Карелию с ее озерами, а также Кавказ и Дальний Восток.

«Русская Балтика, Калининградская область — это новинка этого сезона. Это невероятная возможность сочетания курортного, пляжного отдыха очень комфортного с культурно-познавательными возможностями этого региона и экологическими видами туризма», — пояснила Догузова.

С начала июля 67 российских регионов начнут принимать туристов. Путешественники смогут посетить все наиболее популярные направления туризма.