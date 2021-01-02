Туроператоры назвали «ковидные туры» трендом 2021 года в России
«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели», — передает Ura.ru слова Мкртчяна.
Во время таких туров проходят восстанавливающие курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание COVID-19. Поэтому эксперт уверен, что эта тема останется в стране точно на весь 2021 год и превратится в тренд — пока вирус не будет окончательно побежден. Стоимость таких туров начинается от шести тысяч рублей за сутки.
Как отметил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, тренд на «ковидные путешествия» пришел в Россию из Евросоюза. По его мнению, туры примут массовый характер, когда заработает международное авиасообщение. Ведь такие поездки будут полезные не только тем, кто переболел, но и просто ради профилактики.