Туроператоры назвали «ковидные туры» трендом 2021 года в России

В 2021 году в сфере туризма может появиться новый тренд — «ковидные туры». Таким мнение поделился генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели», — передает Ura.ru слова Мкртчяна.

Во время таких туров проходят восстанавливающие курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание COVID-19. Поэтому эксперт уверен, что эта тема останется в стране точно на весь 2021 год и превратится в тренд — пока вирус не будет окончательно побежден. Стоимость таких туров начинается от шести тысяч рублей за сутки.

Как отметил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, тренд на «ковидные путешествия» пришел в Россию из Евросоюза. По его мнению, туры примут массовый характер, когда заработает международное авиасообщение. Ведь такие поездки будут полезные не только тем, кто переболел, но и просто ради профилактики.