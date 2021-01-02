Вассерман сделал прогноз по коронавирусу на 2021 год

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что 2021 год пройдет под знаком коронавируса. Он считает, что вакцинация растянется на годы.

В своем блоге на телеканале РЕН ТВ публицист отметил, что нужный для отмены карантина уровень иммунитета накопиться в больших городах только к середине года, а по всей стране — к концу.

Но для того, чтобы быстрее справиться с коронавирусом, нужно прививать людей.

«Но пока все — и наши, и зарубежные — надо размораживать. «Спутник» — полчаса на пять прививающихся. В масштабах стран и континентов процесс займет годы, даже когда вакцин будет достаточно», — отметил Вассерман.

Журналист считает, что мощностей российского фармацевтического производства не хватит, чтобы быстро обеспечить каждого россиянина вакциной, поэтому нужно надеяться на Индию, где «фармацевтика одна из крупнейших в мире». Если южно-азиатская страна расплатиться за лицензии на производство российских вакцин не деньгами, а готовой продукцией, Россия сможет отменить карантинные меры к началу осени.

По всему миру, по предположению Вассермана, вакцинация продлится три года. Он считает, что уже сейчас нужно пересматривать все технологические цепочки.

«Чем больше их замкнется внутри каждой страны, а не через границы, тем быстрее восстановится мировое производство, и тем меньший ущерб принесут новые пандемии», — сказал он.

По его мнению, главный урок пандемия коронавируса преподала человечеству — природа все еще сильнее человека и принесет много неожиданностей. К этому нужно готовиться заранее.