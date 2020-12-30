Парламент Великобритании утвердил торговую сделку с Евросоюзом
Как сообщает РИА «Новости», перед началом голосования в нижней палате выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Возможно, до конца дня соглашение о двусторонней торговле без пошлин и квот будет принято и Палатой лордов. Документ содержит 1246 страниц и регламентирует отношения на сумму 660 миллиардов фунтов стерлингов. Он будет ратифицирован до окончания переходного периода Brexit в 23:00 в канун Нового года.
Соглашение было доставлено в Лондон утром 30 декабря на самолете RAF после его подписания президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйн в Брюсселе в среду утром.
Соглашение о двусторонней торговле ЕС и Великобритании было достигнуто 24 декабря. Помимо торговых отношений оно затрагивает юстицию, полицию, и социальное обеспечение граждан двух договаривавшихся сторон.