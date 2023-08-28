Путешествия 28 августа 2023, 13:47 Туристы смогут приезжать в Китай без теста на COVID-19 МИД Китая: с 30 августа для туристов отменят обязательный тест на коронавирус Unsplash

Читать 360tv в

Китай спустя полгода после снятия ограничений на въезд отменит обязательный тест на COVID-19. Представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что ограничение снимут в конце августа, сообщил China Daily.

«С 30 августа от путешественников, въезжающих в Китай, больше не будет требоваться сдавать ПЦР-тест или тест на антиген на COVID-19», — сказал Вэньбин на брифинге.

Реклама

В январе китайские власти отменили карантин для въезжающих в страну, возобновили выдачу общих виз, разрешений на проживание людям из других стран и загранпаспорта своим гражданам, в марте — оформление туристических виз.

До декабря 2022 года заразившихся и тех, кто с ними контактировал, отправляли в специальные карантинные центры, напомнили «Известия». Жители устроили протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, и правительство пошло на смягчение режима.