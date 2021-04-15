Туристам оказалось выгоднее перенести дату отдыха в Турции, чем отменить поездку

Около 65% россиян, планировавших отдых в Турции, согласились перенести поездку на более поздний срок. Такое решение выгодно и туристам, и туроператорам.

У путешественников, чья поездка сорвалась из-за ограничения перелетов в Турцию, есть несколько путей, заявил «Известиям» глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

По его мнению, туристам выгоднее перенести отдых на более поздний срок. Возврат денег возможен только через суд и может затянуться на год. Кроме того, по словам Мохова, денег у туроператоров нет. Предоставить туристу замену на такие страны, как Таиланд, Греция или Тунис, они тоже вряд ли смогут.

«Чтобы не обанкротиться и не вылететь в трубу, они предлагают клиентам единственный возможный вариант — перенести поездку в Турцию на более поздний период. И большинство путешественников его принимают», — отметил он.

Ранее в беседе с «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что большинство россиян, купивших путевки в Турцию, согласились на перенос поездок после временной отмены авиасообщения.