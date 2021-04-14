Подавляющее большинство россиян, купивших путевки в Турцию, согласились на перенос поездок после временной отмены авиасообщения. Об этом в беседе с «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что у туристов, которые не смогли полететь в Турцию, есть несколько вариантов, как им действовать. Но прежде всего нужно обратиться в фирму, где приобреталась путевка.

«Нужно выбрать поездку на другие даты. Но это сложно для тех, кто не может перенести сроки отдыха. Второй вариант — перенести путешествие на другой месяц. В случае с Турцией многие просто переносят на даты после 1 июня», — рассказал Юрий Барзыкин.

Эксперт пояснил, что некоторые компании идут клиентам навстречу и переносят поездки сразу на осень. По стоимости они никак не отличаются от путевок на весну. Но в случае лета могут попросить доплатить. Но обычно стараются подобрать сходный по цене вариант.

«Если ни один вариант не устраивает, можно претендовать на возврат средств. Но это только в судебном порядке», — подчеркнул вице-президент союза туриндустрии.

По его словам, некоторые компании могут вернуть деньги за билеты, если получат их обратно от перевозчика. Кроме аналогичной поездки в Турцию операторы могут предложить путевки на внутренних направлениях, сходные по цене.

«На практике большинство переносит на лето или на осень. Ситуация проблемная, но операторы и туристы находят общий язык», — подытожил он.

Приостановка авиасообщения между Россией и Турцией начнет действовать с четверга, 15 апреля, и продлится до 1 июня. Между Москвой и Стамбулом в это время оставили только два рейса в неделю. Россияне, которые находятся на отдыхе в данный момент, могут вернуться домой вывозными рейсами.

Ограничение на полеты связано с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом в Турции. По данным на 11 апреля, за сутки в стране выявили более 52 тысяч новых заболевших.