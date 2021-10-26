Цены на отдых в нерабочие дни повысились на 30%

Цены на отдых в нерабочие дни в ноябре поднялись от 10 до 30%. Такое заявление сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. [Туры] подорожали от 10 до 30% повышения в зависимости от даты заезда, отеля, направления и так далее. <…> Как только объявили <…> о дополнительных ограничениях и о квазилокдауне, спрос взлетел», — сказала она.

Ломидзе добавила, что из-за ограничений в большинстве российских регионов внутренний туризм снизился. Люди чаще всего бронируют отдых по таким направлениям, как Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана.

Чуть меньше спрос на Сербию, Венгрию, Хорватию.

«За вакциной тоже едут, но их доля в общем потоке тех, кто направляется в Сербию, меньше 10%», — отметила исполнительный директор ассоциации.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян не ехать никуда в нерабочие дни. Нужно, наоборот, сократить число контактов.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года при сохранении заработной платы. Такие меры приняты, чтобы сбить вспышку коронавируса. По своему усмотрению субъекты РФ могут вводить нерабочие дни раньше 30 октября.

Этим правом уже воспользовались Воронежская, Новгородская, Нижегородская, Самарская области, а также Пермский край. Выходные там начались уже с 25 октября.