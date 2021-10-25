«Не надо никуда ехать». Попова обратилась к россиянам перед нерабочими днями

В нерабочие дни, которые будут действовать по всей России с 30 октября по 7 ноября, важно сократить количество контактов и не воспринимать этот период как возможность отправиться в отпуск. С призывом к россиянам побыть дома обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в это время нужно ограничить контакты и не совершать поездок, это имеет большое значение для борьбы с распространением коронавируса.

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни. <...> Не надо никуда ехать», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Указ о нерабочих днях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября, уточнила газета «Известия». Согласно документу, власти регионов могут продлить этот период, если ситуация по заболеваемости требует таких мер.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, показатели заболеваемости ковидом в России могут, скорее всего, снизиться к концу года, сообщала «Газета.ru».