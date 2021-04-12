СМИ: Россия приостановит полеты в Турцию до 1 июня

Авиасообщение между Россией и Турцией ограничат на срок с 15 апреля до 1 июня. Такое решение рассматривает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщили РБК и Forbes.

На такой шаг российские власти готовы пойти из-за значительного роста новых случаев заражения коронавирусом в Турции. По данным Университета Джонса Хопкинса, за неделю количество заболевших выросло на 37% — до 56 тысяч человек ежедневно. При этом в России распространение коронавируса снизилось на 5% — до 8,7 тысячи человек.

По словам федерального чиновника, с которым пообщался Forbes, всех россиян, которые сейчас находятся в Турции, могут отправить на двухнедельный карантин после возвращения.

Газета «Известия» подчеркнула, что оставят только рейсы между Москвой и Стамбулом. Все остальные направления закроют.

Издание «Турпром» уточнило, что сейчас рассматривается два варианта развития событий: полный запрет авиасообщения и ограничение продажей туров. Второй вариант — сохранение рейсов в Турцию, но введение обязательного карантина на две недели для вернувшихся туристов.

По словам собеседника издания, власти, формально не ограничивая количество полетов в Турцию, сократят туристический поток на 90%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что именно вернувшиеся из Турции россияне привезли новые штаммы коронавируса.

На минувшей неделе вопрос эпидемической ситуации в Турции обсудили по телефону президент России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, стороны обсудили возможности поставок вакцины «Спутник V». Кроме того, президент Турции рассказал о противоэпидемических мерах, действующих в стране, чтобы оградить туристов от заражения.