Попова: самое значимое количество завезенных штаммов коронавируса из Турции

Больше всего штаммов коронавирусной инфекции завезено в РФ из Турции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «КП», сообщает сайт kp.ru.

Попова уточнила, что за небольшой период в Турции заболеваемость COVID-19 выросла в три-четыре раза. Она напомнила, что Турция — это страна, откуда в Россию прилетает максимальное количество людей. «Но самое значимое количество завезенных штаммов из Турции», — заметила глава Роспотребнадзора.