Путин обсудил с Эрдоганом «Спутник V» и ситуацию в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Они обсудили вакцину от коронавируса «Спутник V», ситуацию в Нагорном Карабахе и Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере (борьбы с коронавирусом — прим. ред.), в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины „Спутник V“», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, которые применяют в Турции. Один из приоритетов — обеспечение «безопасности иностранных туристов». Главы государств условились поддерживать самые плотные контакты относительно профильных структур.

Что касается Ливии, то здесь Путин и Эрдоган констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Оба лидера настроены на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны.

При обсуждении ситуации в Сирии главы государств отметили актуальность задач совместной борьбы с терроризмом. Кроме того, Эрдоган высоко оценил шаги России по касательно стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.