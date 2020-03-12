Ростуризм попросил отменить туры в Индию из-за коронавируса

Ростуризм рекомендовал туроператорам менять клиентам путевки в Индию на другие направления. Все дело в том, что Нью-Дели приостановил действие виз из-за пандемии коронавируса.

«В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13 марта 2020 года с туристическими целями не представляется возможным», — заявили в Ростуризме.

Ведомство советует турфирмам заменить туристам путевки на другие (альтернативные) направления либо найти другой выход из ситуации. В Федеральном агентстве по туризму дали рекомендации и россиянам. Они должны обратиться к турооператором и требовать либо замены тура, либо возврата денег.

Индийское правительство аннулирует все выданные иностранцам визы для борьбы с распространением коронавируса. Это решение начнет действовать 13 марта в 12:00 по Гринвичу (15:00 мск). Его планируют снять 15 апреля. Эта мера не распространяется на дипломатов и сотрудников ООН. По последним данным, в Индии коронавирусом заразились 67 человек. В их числе — 16 итальянских туристов.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией. В мире уже более 120 тысяч человек заболели, свыше четырех тысяч умерли.