Ростуризм опубликовал инструкцию для россиян в Европе

Ростуризм опубликовал памятку для жителей России, которые сейчас путешествуют по европейским странам с закрытым воздушным пространством. В первую очередь следует зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник».

Об этом говорится в Теlеgrаm-канале ведомства. Также там есть рекомендации для тех, кто находится юге России, где сейчас закрыты аэропорты.

Путешественникам, которые поехали через турператора следует обратиться к нему, чтобы тот решил вопрос насчет маршрута возвращения. Самостоятельным туристам посоветовали обратиться в авиакомпании, чтобы урегулировать ситуацию. Тем, кто находится за границей также рекомендовали обратиться в консульства России и зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник».

Ранее воздушное пространство для российских самолетов закрыла Болгария. Причиной стала военная операция России на Украине.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о запрете правительством деятельности авиакомпании «Аэрофлот» в стране.