Болгария сообщила о закрытии своего воздушного пространства для авиации РФ

Болгария с 26 февраля закрывает свое воздушное пространство для самолетов РФ. Причиной стала специальная военная операция на Украине. Об этом сообщил Минтранс страны.

«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Запрет вступает в силу в полночь по местному времени, или в 01:00 по Москве. Также запрет распространяется на полеты над территориальными водами страны.

Также о запрете на использование воздушного пространства Россией с 26 февраля сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил кабмину страны подготовить постановление о закрытии неба Польши для РФ. Сроком вступления запрета в действие также называется 26 февраля.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете властей Великобритании деятельности «Аэрофлота» в своей стране. В ответ на это Росавиация объявила об ограничении использования неба для британских самолетов.