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    24 февраля 2022, 22:41

    Великобритания приостановила действие лицензии «Аэрофлота»

    «Аэрофлот» лишился лицензии на полеты в Великобританию

    Анастасия Ектова

    Управление гражданской авиации Великобритании приняло решение остановить действие лицензии российской авиакомпании «Аэрофлот». Такое заявление сделали в британском регуляторе.

    Великобритания приостановила действие лицензии «Аэрофлота»

    Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» временно не может совершать рейсы в Соединенное Королевство. Запрет носит временный характер.

    «После объявления, сделанного премьер-министром в парламенте, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешение иностранному перевозчику, которым обладал „Аэрофлот“, до дальнейшего распоряжения», — написал ТАСС.

    Россия встретится с «разрушительными» санкциями за свои действия на Украине. Такое заявление ранее сделал президент США Джо Байден. Кроме того, согласно предварительной информации, американские санкции затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина.