Великобритания приостановила действие лицензии «Аэрофлота»

Управление гражданской авиации Великобритании приняло решение остановить действие лицензии российской авиакомпании «Аэрофлот». Такое заявление сделали в британском регуляторе.

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» временно не может совершать рейсы в Соединенное Королевство. Запрет носит временный характер.

«После объявления, сделанного премьер-министром в парламенте, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешение иностранному перевозчику, которым обладал „Аэрофлот“, до дальнейшего распоряжения», — написал ТАСС.

Россия встретится с «разрушительными» санкциями за свои действия на Украине. Такое заявление ранее сделал президент США Джо Байден. Кроме того, согласно предварительной информации, американские санкции затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина.