Путешествия 29 августа 2023, 18:21 Рост въездного туризма в Россию к 2030 году увеличится в полтора раза Минэкономразвития: въездной турпоток в Россию к 2030 году увеличится в 1,5 раза Unsplash

Читать 360tv в

К 2023 году ожидается рост въездного туристического потока в Россию в 1,5 раза. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России, сообщил ТАСС.

Как отметили в министерстве, в прошлом году въездной туризм сократился более чем втрое. За это время в стране определили 17 приоритетных дружественных государств.

Реклама

«Это 3,7 миллиарда человек, которые совершают 340 миллионов поездок ежегодно. Планируем нарастить свою долю в этом потоке и увеличить въездной туризм в 1,5 раза», — добавили в МЭР.

Одним из главных запросов бизнеса является распространение решения об обнулении НДС для гостиниц, общепита, прачечных. В министерстве подчеркнули, что нужно сделать перечень подобных услуг закрытым.

На данный момент номерной фонд России рассчитан на 73 миллиона туристов. При его модернизации, как уточнили в МЭР, гостиницы смогут принимать дополнительно 21 миллион отдыхающих к 2030 году.

Также на заседании министерство затронуло вопрос строительства парков развлечений, горнолыжных и морских курортов. Развитие этого направления в России к 2030 году позволит привлечь дополнительно 21 миллион туристов.

В июне президент Владимир Путин призвал расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса. Льготы будут предоставлять на строительство работающих круглый год парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.