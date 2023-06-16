Общество 16 июня 2023, 15:47 Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов Президент Путин предложил расширить программу льготного кредитования турбизнеса РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов и включить в нее строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Об этом глава государства заявил, выступая на Петербургском экономическом форуме.

Российский лидер отметил, что в минувшем году внутренний туристический поток увеличился на 16,7% или 10 миллионов человек. Однако в этой сфере можно достичь больших результатов.

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«Нужно ориентироваться на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов», — сказал президент.

Путин предложил акцентировать внимание на поддержке самого востребованного сегмента — это отели в три-четыре звезды. Президент также заявил, что в ближайшие два года необходимо выделить 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц в стране.