Деньги 17 августа 2023, 17:02 Льготные кредиты на создание круглогодичных парков развлечений предусмотрят в России Путин поручил выдавать льготные кредиты на создание парков развлечений РИА «Новости»

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В России будут предоставлять льготные кредиты на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Поручение дал президент страны Владимир Путин. Информацию об этом опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству включить этот пункт в программу льготного кредитования, которая направлена на развитие туристической инфраструктуры.

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«Включить <…> предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов», — указано в перечне поручений.

Выполнить задачу российскому правительству предстоит до 1 октября 2023 года.

Идея о расширении программы льготного кредитования гостиничных проектов прозвучала в июне во время Петербургского экономического форума. Тогда глава государства предложил включить в нее также строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

За прошедший год внутренний турпоток вырос на 16,7% — до 10 миллионов человек. По его словам, России нужно ориентироваться на то, что этот показатель будет только расти.