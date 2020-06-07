Россияне в мае стали больше тратить на отели

Россияне стали больше тратить на бронирования отелей. По оценкам оператора фискальных данных, средний чек покупки в мае составил 1610 рублей.

Эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» пришли к выводу, что по сравнению с апрелем средний чек на отели в мае вырос на 13%. Продажи увеличились на 30%, передает РИА «Новости».

Директор «Протекс-Отель» Роман Аверин объяснил результаты исследования желанием россиян сменить обстановку, восстановить душевные и физические силы после месяцев изоляции. По его мнению, отложенный спрос направился в адрес курортных регионов.

«В меньшей степени он коснулся небольших отелей рядом с крупными городами. Никакого ажиотажного спроса, конечно, нет, и вряд ли можно ожидать в этом сезоне. Потребитель еще не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных, войдет ли это в привычку», — отметил Роман Аверин.

Аверин также заметил, что предстоящий сезон будет периодом «проверки на прочность» всего гостинично-курортного бизнеса в стране.

Как сообщало РИА ФАН, по данным Российского союза туриндустрии, отдых на российском юге на двух человек обойдется в 20–30 тысяч рублей. Причем операторы ожидают уменьшение числа отдыхающих на 30–40% по сравнению с прошлым летом.