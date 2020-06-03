Цены на российских курортах не вырастут из-за коронавируса. Но заграница подорожает

Тем, кто захочет летом отдохнуть на южных российских курортах, не придется платить за путевки больше, чем в прошлом году. Однако туристам, которые захотят отправится за границу, придется потратиться гораздо сильнее. Причем после возвращения домой их может ждать обязательный карантин.

Об этом рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что цены на путевки на российские курорты не станут повышать из-за низкого спроса.

Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10–15% ниже за счет перевозки. Может быть, в августе по каким-то востребованным средствам размещения и будет дороже, но не критично Юрий Барзыкин.

Барзыкин пояснил, что курортный сезон в этом году состоится, но количество туристов сократится примерно на 30-40%. Низкий спрос на отдых связан с тем, что в текущей ситуации россияне предпочтут не путешествовать, а зарабатывать деньги.

Средняя стоимость путевок в отели Крыма и Сочи в июле–августе составит 20-30 тысяч рублей на двух человек. О каком количестве дней на курорте идет речь он не уточнил.

Чтобы отдохнуть за рубежом, придется потратить намного больше. По мнению Барзыкина, одному человеку придется заплатить в среднем 88 тысяч рублей. При этом сэкономить можно, если выбрать трехзвездочную гостиницу и не включать в путевку питание. Самыми бюджетными странами для отдыха в этом году станут Тунис, Греция и Турция.

При этом пока рано говорить о путешествиях за рубеж. Те страны, которые уже открывают свои границы для туристов, готовы пускать гостей из государств с низким количеством зараженных коронавирусом. Россия пока находится на третьем месте и не входит в список стран с безопасной ситуацией по COVID-19. Барзыкин отметил, что ситуация начнет проясняться не раньше середины июня- начала августа.

Но даже если границы и откроют, россиянам следует помнить о высоком риске заражения коронавирусом в других странах. Кроме того, после возвращения домой их может ждать обязательный карантин.